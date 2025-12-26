Slušaj vest

Epski meč odigrali su Denver Nagetsi i Minesota Timbervulvsi i u poslednjoj utakmici božićnog maratona priredili su pravi spektakl ljudima širom planete.

Denver je na kraju slavio sa 142:138 posle produžetka, Nikola Jokić upisao je monstruozan tripl-dabl (56 poena, 16 skokova, 15 asistencija), a analitičar "Athletic-a", Džon Kravčinski, koji je zadužen za praćenje mečeva Minesote, napisao je tekst u kom je sipao hvalospeve na račun Srbina i zapušio usta svim kritičarima najboljeg košarkaša u NBA ligi.

Evo šta je sve Kravčinski napisao o Jokiću:

- Tokom više od 13 sati košarke na Božić, NBA je uradila odličan posao predstavivši sve tipove timova i igrača na svoj udarni dan. Tu je bila „stara garda“, Stef Kari, Lebron Džejms i Kevin Durent. Videli smo neke od najperspektivnijih igrača sledeće generacije, poput Kupera Flega, Viktora Vembanjame i Amena Tompsona. Zatim, tu su bili ljudi trenutka kao što su Šej Gildžus-Aleksander, Edvards i Džejlen Branson. Kada se dan završio, jedna stvar je bila jasnija nego ikada: Nikola Jokić je najbolji od svih njih, i to nije ni blizu bilo kakve dileme.

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Trostruki MVP je posmatrao kako svi ostali dobijaju priliku da prirede šou tokom dana, a zatim je Božić krunisao partijom od koje zastaje dah protiv Minesota Timbervulvsa. Nagetsima su nedostajala tri startera zbog povreda i suočili su se sa jednom od najvrelijih ekipa u ligi. To nije bilo važno, jer je Jokić toliko prokleto dobar. Postigao je 18 poena u prvoj četvrtini, imao je tripl-dabl već sredinom treće, i dodao 18 od svoja 56 poena u produžetku.

Jokić predvodi NBA ligu po broju asistencija i skokova. U meč je ušao šutirajući preko 60% iz igre, 43% za tri poena i 84% sa linije slobodnih bacanja. On je nezaustavljiva sila i jedan od najboljih ofanzivnih igrača koji su ikada igrali ovu igru. Tačka.

"Čast je gledati ga kako igra košarku,“ rekao je Čarls Barkli na poluvremenu.

Upravo takav je osećaj. Gildžus-Aleksander je aktuelni MVP i fenomenalan talenat u redovima branioca titule, Oklahoma Sitija. On u proseku ima oko sedam skokova i četiri asistencije manje od Jokića. Luka Dončić igra neverovatnu sezonu za Los Anđeles Lejkerse. Njegovi procenti šuta su 45% iz igre, 32% za tri i 80% sa linije penala, ni blizu Jokićeve efikasnosti.

Ovo sinoć je jezivo podsećalo na utakmicu u Denveru prošle sezone u kojoj je Jokić zabeležio tripl-dabl sa 60 poena. Vulvsi su tada uspeli da pobede. Ali ne i ovog puta. Niko drugi ne može da radi ono što Jokić radi. A on je to Minesoti uradio dva puta - napisao je Kravčinski.

