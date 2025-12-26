- Ne, brate, ja sam već umoran od toga koliko Jokić ne može da me iznenadi. To me iznenađuje. Ne možemo da odbacujemo to šta on radi na dnevnom nivou. Brate, to je neverovatno! Ne možemo da uzmemo zdravo za gotovo šta je Jokić uradio noćas. A i svake noći, iskreno. Mi svake noći gledamo istoriju. Zato želim da kažem navijačima koliko je bitno da se pojavljuju u hali i uživaju u ovome. Ovo je nešto što se neće desiti ponovo. Znate? Nikada više nećemo videti nešto poput ovoga. Svi moraju da obrate pažnju i mi moramo da imamo podršku navijača kao što smo je imali večeras. Da naprave atmosferu, da bude teško da se igra u tim uslovima - istakao je Votson.