Nikola Jokić nastavio je da piše istoriju NBA lige i u pobedi Denver Nagetsa protiv Minesota Timbervulvsa (142:138) upisao je monstruozan tripl-dabl sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

O ovoj partiji srpskog asa bruji čitava planeta, a njegov saigrač Pejton Votson istakao je kako nije iznenađen novom dobrom partijom, već nečim drugim.

- Ne, brate, ja sam već umoran od toga koliko Jokić ne može da me iznenadi. To me iznenađuje. Ne možemo da odbacujemo to šta on radi na dnevnom nivou. Brate, to je neverovatno! Ne možemo da uzmemo zdravo za gotovo šta je Jokić uradio noćas. A i svake noći, iskreno. Mi svake noći gledamo istoriju. Zato želim da kažem navijačima koliko je bitno da se pojavljuju u hali i uživaju u ovome. Ovo je nešto što se neće desiti ponovo. Znate? Nikada više nećemo videti nešto poput ovoga. Svi moraju da obrate pažnju i mi moramo da imamo podršku navijača kao što smo je imali večeras. Da naprave atmosferu, da bude teško da se igra u tim uslovima - istakao je Votson.

Pejton Votson je meč protiv Minesote završio sa devet poena (3/5 iz igre), četiri skoka, tri ukradene i dve izgubljene lopte.

