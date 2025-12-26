Slušaj vest

Nikola Jokić odigrao je brutalan meč i u pobedi Denver Nagetsa protiv Minesota Timbervulvsa 142:138 posle produžetka imao je učinak od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, te je još jednom oduševio čitavu planetu.

Na konferenciji za medije posle ove utakmice, Jokić se našao u situaciji u kojoj se nađe svaki put u ovo doba godine.

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Taman kada je mislio da je završio obraćanje novinarima, jedan od njih je rešio da mu čestita Božić. Američki novinari nikako da nauče da Jokić Božić slavi 7. januara, a Nikola se već umorio od objašnjavanja, pa je snimak njegove reakcije postao pravi hit na internetu.

Džoker se samo nasmejao, te je uzvratio čestitke, vidno umoran od objašnjavanja koje traje od kada je stigao u NBA ligu.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Nikoli Jokiću čestitaju Božić Izvor: YouTube/DNVR Sports

Ne propustiteKošarka"NIKADA VIŠE NEĆEMO VIDETI NEŠTO POPUT OVOGA!" Amerikanac stao pred kamere, pa digao glas zbog Jokića: "Već sam umoran od toga..."
Nikola Jokić i Pejton Votson
KošarkaJEDAN JEDINI - NIKOLA JOKIĆ! POGLEDAJTE KAKO JE SRBIN PISAO ISTORIJU! Pogađao odakle je hteo, delio magične asistencije... Totalna dominacija Srbina! (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota
KošarkaTRENER DENVERA PUCA OD PONOSA ZBOG JOKIĆA: Najbolji košarkaš na svetu, činjenica je...
Dejvid Adelman
KošarkaAMERIKANAC ZAPUŠIO USTA SVIM JOKIĆEVIM KRITIČARIMA! Tekst o kom bruji planeta - NESTVARNE reči o Srbinu: Nezaustavljiva sila, najbolji od svih... TAČKA!
profimedia-1061634425.jpg
Košarka"NEDOVOLJNO SE PRIČA O JOKIĆU..." Džamal Marej sipao hvalospeve na Nikolin račun posle pobede Denvera protiv Minesote!
Nikola Jokić i Džamal Marej
KošarkaSrbin vodio pravi rat na terenu: Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa meča Denver - Minesota (GALERIJA)
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota
KošarkaSRAMAN POKUŠAJ NBA ZVEZDE DA POREMETI JOKIĆA U KLJUČNIM TRENUCIMA! Srbin ostao u neverici, a bezobrazni Amerikanac se pravio da ništa nije uradio!
Nikola Jokić
KošarkaPRVE REČI NIKOLE JOKIĆA POSLE EPSKOG TRIJUMFA PROTIV MINESOTE! Srbin stao pred kamere nakon drame za infarkt, pa otvorio dušu! (VIDEO)
Nikola Jokić.jpg
KošarkaSKRIVENA PORUKA NIKOLE JOKIĆA! Srbin odgovorio Amerikancima na brutalan način! Probali da isprave grešku veka, a dobili "hlađenje" (FOTO)
Nikola Jokić
KošarkaDRAMA KOJA ĆE UĆI U ANALE NBA LIGE! Šta se sve dešavalo na meču Denvera i Minesote?! Ovo ne može da se prepriča! Pogledajte kako je Jokić stigao do epske pobede
profimedia-1061622583.jpg
KošarkaNOĆ ZA PAMĆENJE! NIJE REALNO ŠTA JE NIKOLA JOKIĆ USPEO DA URADI! Srbin je ispisao istoriju, ovi podaci su potpuno nestvarni...
profimedia-1060720377.jpg
KošarkaEPSKA DRAMA, MEČ ZA INFARKT I BRUTALNA MVP PARTIJA JOKIĆA! Totalna dominacija Srbina u utakmici koja će se pamtiti: Ovako nešto ne viđamo svaki dan!
profimedia-1061622561.jpg
KošarkaŠTA RADI NIKOLA JOKIĆ! Četvrtina za anale, a onda... Priznanje dobio i od legende NBA lige!
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir