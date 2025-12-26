Slušaj vest

Nikola Jokić odigrao je brutalan meč i u pobedi Denver Nagetsa protiv Minesota Timbervulvsa 142:138 posle produžetka imao je učinak od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, te je još jednom oduševio čitavu planetu.

Na konferenciji za medije posle ove utakmice, Jokić se našao u situaciji u kojoj se nađe svaki put u ovo doba godine.

1/11 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Taman kada je mislio da je završio obraćanje novinarima, jedan od njih je rešio da mu čestita Božić. Američki novinari nikako da nauče da Jokić Božić slavi 7. januara, a Nikola se već umorio od objašnjavanja, pa je snimak njegove reakcije postao pravi hit na internetu.

Džoker se samo nasmejao, te je uzvratio čestitke, vidno umoran od objašnjavanja koje traje od kada je stigao u NBA ligu.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Nikoli Jokiću čestitaju Božić Izvor: YouTube/DNVR Sports

BONUS VIDEO: