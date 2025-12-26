Slušaj vest

Navikli smo od Somborca da pravi čuda na parketu, tako je bilo i na utakmici protiv Minesote.

Nikola Jokić je dominirao od prvog do poslednjeg minuta, na kraju je postigao 56 poena, uz 16 skokova i 15 asistencija. Tako je postao prvi košarkaš ikada koji je odigrao NBA utakmicu sa najmanje 55 poena, 15 skokova i 15 asistencija.

Posebno je dobar bio u dodatnih pet minuta.

Postao je košarkaš sa najviše postignutih poena u jednom produžetku u istoriji NBA.

Koliko god čudno zvučalo, ovakve stvari navijači od njega mogu da očekuju.

Ali, ono što je Jokić uradio posle meča se zaista ne viđa često.

Srpski centar je odlučio da se ošiša u svlačionici, pa je na konferenciju za medije posle utakmice izašao sa novom frizurom, drugačijom u odnosu na onu sa kojom je igrao utakmicu.

Pogledajte kako je izgledao Nikola Jokić na utakmici protiv Minesote:

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pogledajte kako je izgledao Nikola Jokić posle utakmice protiv Minesote:

Ne propustiteKošarkaAMERIKANCI NIKAKO DA NAUČE - OPET SU JOKIĆU ČESTITALI BOŽIĆ! Srbin je već umoran od objašnjavanja, snimak njegove reakcije obilazi planetu (VIDEO)
Nikola Jokić 2.jpg
Košarka"NIKADA VIŠE NEĆEMO VIDETI NEŠTO POPUT OVOGA!" Amerikanac stao pred kamere, pa digao glas zbog Jokića: "Već sam umoran od toga..."
Nikola Jokić i Pejton Votson
KošarkaJEDAN JEDINI - NIKOLA JOKIĆ! POGLEDAJTE KAKO JE SRBIN PISAO ISTORIJU! Pogađao odakle je hteo, delio magične asistencije... Totalna dominacija Srbina! (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota
KošarkaTRENER DENVERA PUCA OD PONOSA ZBOG JOKIĆA: Najbolji košarkaš na svetu, činjenica je...
Dejvid Adelman

Bonus video:

Nikoli Jokiću čestitaju Božić Izvor: YouTube/DNVR Sports