Slušaj vest

Tim Jurice Golemca je zadržao maksimalan učinak 10-0, lider je, dok je ekipa iz Novog Mesta poslednjeplasirana sa učinkom 2-9.

ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

Najefikasniji kod Dubaija je Kabengele sa 15 poena i šest asistencija. Kamenjaš je dodao 10, Bertans devet, Bejkon osam, uz osam asistencija i sedam skokova, Prepelič takođe osam, a Avramović sedam.

Kod Krke najbolji su bili Bejli sa 15 poena i tri skoka, dok je Suhmail imao 13 poena i četiri skoka.

U narednom kolu, Dubai će gostovati Splitu, dok će Krka dočekati Studentski centar.

Ne propustiteKošarkaNJIMA NIKO NE MOŽE DA STANE NA PUT! Košarkaši Dubaija upisali i devetu pobedu u ABA ligi, danas je pao i Studentski centar!
KK Dubai
KošarkaNJIMA NIKO NE MOŽE DA STANE NA PUT! Košarkaši Dubaija upisali i devetu pobedu u ABA ligi, danas je pao i Studentski centar!
KK Dubai
EvroligaEVROLIGA: Monako ubedljivo trijumfovao nad Bajernom - Dubai bolji od Efesa
KK Monako
EvroligaVIDEO: Pogledajte najbolje momente sa meča Dubai - Bajern
Mekinli Rajt

Nikoli Jokiću čestitaju Božić Izvor: YouTube/DNVR Sports