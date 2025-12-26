Košarkaši Dubaija ubedljivo su savladali Krku rezultatom 82:61 u prvom meču 12. kola A grupe ABA lige.
ABA LIGA
DESETA UZASTOPNA POBEDA: Dubai gazi redom - Krka nemoćna!
Tim Jurice Golemca je zadržao maksimalan učinak 10-0, lider je, dok je ekipa iz Novog Mesta poslednjeplasirana sa učinkom 2-9.
Najefikasniji kod Dubaija je Kabengele sa 15 poena i šest asistencija. Kamenjaš je dodao 10, Bertans devet, Bejkon osam, uz osam asistencija i sedam skokova, Prepelič takođe osam, a Avramović sedam.
Kod Krke najbolji su bili Bejli sa 15 poena i tri skoka, dok je Suhmail imao 13 poena i četiri skoka.
U narednom kolu, Dubai će gostovati Splitu, dok će Krka dočekati Studentski centar.
