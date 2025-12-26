Slušaj vest

U zajedničkoj objavi na Instagramu, uz šalu "Srećan Božić" i nekoliko emotikona, par je podelio 15 fotografija sa veridbe.

Vuds (28), na veridbi je nosila dugu belu haljinu i krzneni kaput.

U septembru 2020. godine Vuds je potvrdila vezu sa Entoni-Taunsom, koji je u tom periodu nastupao za Minesotu.

Vuds je internet zvezda, model i glumica, najpoznatija po ulogama u rijaliti emisijama "Keeping Up with the Kardashians“ i "Life of Kylie“, zahvaljujući svom bliskom prijateljstvu sa Kajli Džener.

Tauns (30), poznat pod skraćenicom KAT, petostruki je učesnik NBA Ol-stara, a u dosadašnjoj karijeri devet godina je nastupao za Minesotu, iz koje je 2024. godine prešao u Nikse.

U decembru je sa Niksima osvojio titulu u NBA kupu, ujedno prvi trofej za ovu franšizu nakon 1973. godine.

