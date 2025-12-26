Slušaj vest

Najbolji učinak u ekipi Mege ostvarili su Savo Drezgić i Bogoljub Marković sa po 14 poena. Drezgić je upisao šest skokova i četiri asistencije, dok je Marković zabeležio devet uhvaćenih lopti.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Aksel Butijel sa 20 poena, uz pet skokova i tri asistencije, Rašid Sulajmon je dodao poen manje, uz četiri skoka, a srpski košarkaš Nikola Tanasković je upisao 13 poena i tri uhvaćene lopte.

Budućnost posle pete uzastopne pobede zauzima prvo mesto u Grupi B sa skorom 9/2, dok je Mega na sedmoj poziciji sa tri pobede iz 11 utakmica.

Naredni meč u ABA ligi Mega igra na svom terenu protiv Beča, a Budućnost gostuje Zadru.

(Beta)