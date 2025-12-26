Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde kalendarsku 2025. godinu završavaju derbijem ABA lige i utakmicom protiv Cedevita Olimpije, a očekivanja pred meč izneo je trener Saša Obradović.

Duel 12. kola grupe B između Zvezde i Cedevita Olimpije igra se u hali "Aleksandar Nikolić" u subotu od 20.30.

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crveno-beli žele još jednu pobedu u regionalnoj ligi, ali i revanš za minimalan poraz koji su doživeli u Ljubljani pre mesec dana.

Trener Saša Obradović i dalje ima velikih problema sa povredama i umorom igrača, ali je jasan kada je cilj u ovoj utakmici u pitanju.

- Cedevita Olimpija je ozbiljan tim i direktan protivnik za visok plasman u ABA ligi. Očekuje nas teška utakmica protiv vrlo motivisanog i svežeg protivnika. Imamo velikih problema u sastavljanju tima, odavno nismo imali zajednički trening svih raspoloživih igrača, ali to je nešto sa čime moramo, i živimo već neko vreme. I u takvim okolnostima trudimo se da eliminišemo loše stvari u našoj igri, ali gust raspored ne daje mnogo vremena za takve stvari. Takođe, i imperativ i važnost svake utakmice u rasporedu ne daju previše mogućnosti za trening. Međutim, to je pritisak sa kojim se nosimo i zato molim naše navijače da dođu i da nam pomognu u ovoj važnoj utakmici - rekao je trener crveno-belih.

BONUS VIDEO:

Ife Lundberg izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić