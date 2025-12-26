Slušaj vest

Najefikasniji u rumunskom timu bio je Ajverson Molinar sa 26 poena, uz pet asistencija, Deron Rasel je postigao 23 poena, uz tri skoka, Mičel Krik je dodao 15 poena, uz sedam skokova, dok je srpski košarkaš Dušan Miletić zabeležio dabl-dabl sa 13 poena i 11 skokova.

Bolji od ostalih u Studentskom centru bio je Aleksa Ilić sa 16 poena i sedam skokova, Nikola Pavlićević je upisao 14 poena, a Darijus Kordel Džonson je postigao 12 poena, uz četiri asistencije.

Kluž pobedio Studentski centar u ABA ligidok je podgorički tim na sedmom mestu sa dva trijumfa iz 11 utakmica.

U sledećem kolu Kluž dočekuje FMP, a Studentski centar gostuje Krki.