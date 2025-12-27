Slušaj vest

Los Anđeles Klipersi su sitgli do trijumfa rezultatom 119:103.

Džejms Harden (34 poena), Bruk Lopez (31 poen) i Kavaj Lenard (28 poena) su vodili Kliperse do trijumfa. Njih trojica su zajedno postigli 93 poena, dok je ostatak ekipe ukupno postigao 26 poena. U poraženom sastavu se istakao Deni Avdija, sin legendarnog košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije.

Avdija je bio blizu tripl-dabl učinka sa po devet skokova i asistencija.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je u igri bio nekarakteristično kratko - tek minut i po. Za to vreme je promašio jedini šut koji je uputio ka košu.

Ove sezone Bogdanović u proseku po utakmici igra oko 25 minuta i beleži 8,5 poena. Postoji mogućnost da je minutaža ovaj put bila slabija zbog problema koje je bek imao ove sezone sa povredama.

Klipersi sada imaju devet pobeda i 21 poraz, dok je Portland na učinku od 12 pobeda i 19 trijumfa.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

