Slušaj vest

Jović se vratio nakon četiri utakmice tokom kojih je pauzirao zbog povrede i imao je zapažen učinak.

Majami je pobedil Atlantu rezultatom 126:111.

Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš je imao zapažen učinak pošto je utakmicu završio sa 10 poena, sedam skokova i četiri asistencije za 21 minut u igri.

Norman Pauel je predvodio Hite sa 25 poena, dok je Tre Jang, bek Hoksa, bio najefikasniji na utakmici sa 30 poena.

Majami sada ima učinak od 16 pobeda i 15 poraza, dok je Atlanta na učinku od 15 pobeda i 17 poraza.

Pogledajte najzanimljivije trenutke sa ove utakmice:

Ne propustiteKošarkaTOTALNO NEOBIČNA UTAKMICA SPRSKOG KAPITENA! Bogdanovi saigrači napravili ozbiljan šou, a sin zvezdine legende uzalud dominirao
Bogdan Bogdanović
KošarkaAMERIKANCI NIKAKO DA NAUČE - OPET SU JOKIĆU ČESTITALI BOŽIĆ! Srbin je već umoran od objašnjavanja, snimak njegove reakcije obilazi planetu (VIDEO)
Nikola Jokić 2.jpg
Košarka"NIKADA VIŠE NEĆEMO VIDETI NEŠTO POPUT OVOGA!" Amerikanac stao pred kamere, pa digao glas zbog Jokića: "Već sam umoran od toga..."
Nikola Jokić i Pejton Votson
KošarkaJEDAN JEDINI - NIKOLA JOKIĆ! POGLEDAJTE KAKO JE SRBIN PISAO ISTORIJU! Pogađao odakle je hteo, delio magične asistencije... Totalna dominacija Srbina! (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota

Bonus video:

Nikola Jović raskrvario prst Izvor: Arena 1 Premium