Jović se vratio nakon četiri utakmice tokom kojih je pauzirao zbog povrede i imao je zapažen učinak.

Majami je pobedil Atlantu rezultatom 126:111.

Nikola Jović u dresu Majamija.

Srpski košarkaš je imao zapažen učinak pošto je utakmicu završio sa 10 poena, sedam skokova i četiri asistencije za 21 minut u igri.

Norman Pauel je predvodio Hite sa 25 poena, dok je Tre Jang, bek Hoksa, bio najefikasniji na utakmici sa 30 poena.

Majami sada ima učinak od 16 pobeda i 15 poraza, dok je Atlanta na učinku od 15 pobeda i 17 poraza.

Pogledajte najzanimljivije trenutke sa ove utakmice:

