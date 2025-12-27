Košarkaši Majamija su pobedili Atlantu uz dobar učinak Nikole Jovića.
NBA
DOBAR POVRATAK JOVIĆA NA TEREN! Srbin radio sve i prekinuo seriju poraza Majamija!
Jović se vratio nakon četiri utakmice tokom kojih je pauzirao zbog povrede i imao je zapažen učinak.
Majami je pobedil Atlantu rezultatom 126:111.
Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia
Srpski košarkaš je imao zapažen učinak pošto je utakmicu završio sa 10 poena, sedam skokova i četiri asistencije za 21 minut u igri.
Norman Pauel je predvodio Hite sa 25 poena, dok je Tre Jang, bek Hoksa, bio najefikasniji na utakmici sa 30 poena.
Majami sada ima učinak od 16 pobeda i 15 poraza, dok je Atlanta na učinku od 15 pobeda i 17 poraza.
Pogledajte najzanimljivije trenutke sa ove utakmice:
