Vašington je pobedio Reptorse koje sa klupe vodi Darko Rajaković rezultatom 138:117.

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević je na ovoj utakmici igrao tek dva i po minuta i za to vreme nije nijednom šutnuo, a upisao je jedan skok i jednu asistenciju. Ekipu iz Prestonice je predvodio Kišon Džordž sa 23 poena, dok je u poraženom sastavu najefikasniji bio Brendon Ingram sa 29 poena.

Vizardsi su zabeležili tek šestu pobedu u sezoni i uspeli su da izbegnu 24. poraz, a Toronto je ostao na učinku od 18 pobeda i 14 poraza.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

