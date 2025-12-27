Srpski reprezentativac Tristan Vukčević je na ovoj utakmici igrao tek dva i po minuta i za to vreme nije nijednom šutnuo, a upisao je jedan skok i jednu asistenciju. Ekipu iz Prestonice je predvodio Kišon Džordž sa 23 poena, dok je u poraženom sastavu najefikasniji bio Brendon Ingram sa 29 poena.