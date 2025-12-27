Košarkaši Vašingtona su pobedili Toronto uz skroman učinak Tristana Vukčevića.
NBA
JEDAN SRBIN NA TERENU, DRUGI NA PROTIVNIČKOJ KLUPI! Vukčević bez ijednog šuta pobedio Rajakovićev Toronto
Vašington je pobedio Reptorse koje sa klupe vodi Darko Rajaković rezultatom 138:117.
Srpski reprezentativac Tristan Vukčević je na ovoj utakmici igrao tek dva i po minuta i za to vreme nije nijednom šutnuo, a upisao je jedan skok i jednu asistenciju. Ekipu iz Prestonice je predvodio Kišon Džordž sa 23 poena, dok je u poraženom sastavu najefikasniji bio Brendon Ingram sa 29 poena.
Vizardsi su zabeležili tek šestu pobedu u sezoni i uspeli su da izbegnu 24. poraz, a Toronto je ostao na učinku od 18 pobeda i 14 poraza.
