Brat Nikole Jokića je u studentskim danima pokazao da ima ozbiljan talenat za košarku, a snimak koji je izazvao puno pažnje predstavlja njegovo najjače oružje - šut za tri poena.

Prema rečima trenera koji su sa njim radili, Nemanja je imao talenat kao i njegov mlađi brat.

- Iako je njegov doprinos tokom tri godine u Detroitu bio ograničen i nikada nije u proseku imao više od 4,2 poena po utakmici, njegove osobine na terenu su intrigirale one koji su ga videli. Bio je visok 198 cm i težak 100 kg. Delovalo je da može sve, uključujući i stvari koje su samo mnogi koledž igrači njegove veličine radili u to vreme. Bio je podjednako sposoban za dribling, prodor i za igru u postu. Bio je jak dodavač sa odličnim pregledom terena. Na kraju je postao pouzdan i kvalitetan šuter, pogađajući 35,8% šuteva za tri poena kao student druge godine u sezoni 2007/08. Možda nagoveštavajući buduće uspehe u MMA, u kojem ima neporaženi učinak, Jokić je demonstrirao fizičku snagu tokom svoje tri sezone sa Titanima - navedeno je na sajtu "frontporchsports.substack.com".

Tamo su navedene i reči Džeja Smita, poznatog koledž trenera koji je radio sa Nemanjom Jokićem u Detroitu.

- Kažu mi 'Ne, nisi', a ja im kažem 'Da, bio je u Detroitu'. Uvek me pitaju da li je to stvarno, ne mogu da poveruju. Da je visok 205 centimetara, bio bi igrač visokog ranga, u mojoj glavi nema sumnje u to. Da je visok 205 centimetara bio bi u ligi. Toliko je vešt - tvrdi Smit.

- Imao je malo drugačiji stil tada. Bio je visok 198cm, mogao je da igra okrenut licem i mogao je da vas "probije" i ode na polaganje. Samo nije visok 213cm. Da jeste, bio bi baš kao njegov brat, kunem se.

Situacija oko Jokića se promenila na početku njegove druge sezone, 2008. godine, kada je Peri Votson, trener Detroita, otišao na neodređeno odsustvo zbog zdravstvenog stanja. Dva meseca kasnije, Votson je podneo ostavku na svoju funkciju, a zamenio ga je pomoćni trener Indijane, Rej Mekalum. On je uveo svoj sistem i identitet, zbog kojeg su Titani igali bržim tempom sa mnogo manje šuteva za tri poena, što je ozbiljno uticalo na Nemanju.

Mekalum je takođe doveo dva igrača, Kilinga iz Indijane i Tomasa Kenedija, igrača iz juniorskog koledža koji su često imali loptu i koji su uzimali puno šuteva. Tada je došlo do malog sukoba trenera i igrača.

- Kada je neko ispred vas, ljuti ste na trenera koji ga stavlja u igru. Mislim da je to jednostavno deo dogovora. Nije da se nije borio, jer jeste. Moglo se videti da ga je to mučilo. Želeo je da igra košarku. Razumem. I ja sam bio isti. Prebacio sam se iz Bouling Grina u školu Druge divizije. Ako ste takmičarski nastrojeni kao što je njegova porodica, želite da igrate - poručio je Smit.

Iz Detroita je prešao u C.W. Post sa Univerziteta Long Ajlend i tamo odigrao svoju najbolju sezonu u kojoj je na 29 utakmica beležio 15,6 poena, uz 7,5 skokova i 2,4 asistencije po utakmici. Tamo je ga je vodio Tim Klus.

- Video sam ga kako igra i shvatio da bi mogao biti produktivniji igrač u igri licem u lice, ako bi pokušao da se vrati leđima ka košu i malo radio na tom delu svoje igre, ali je bio mnogo bolji u šutiranju za tri poena i uzimanju lopte iz driblinga. Sada je bio kao niža verzija svog brata. Jednostavno je voleo tu ideju da može tako da igra - rekao je Klus.

Deo Jokićeve jedine sezone u školi na Long Ajlendu prošao je u vraćanju samopouzdanje koje je izgubio ulazeći sa klupe tokom tri sezone u Detroitu.

- Još uvek je pokušavao da pronađe sebe i shvati stvari. To je možda bio rezultat toga što nije imao uspeha pre nego što je došao kod nas, što je bio pomalo nesiguran u sebe i ko je kao igrač. Slušajući priče o njegovom starijem bratu i priče koje mi je pričao o povratku kući – šta se tamo dešavalo i koliko težak život može biti – znao sam da ima čvrstinu u sebi.

Nakon koledža, Nemanja Jokić, iz nekog razloga, nije nastavio košarkašku karijeru.

