Slušaj vest

Partizan će u nedelju od 19.30 u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu dočekati Split, u utakmici 12. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Partizan je treći na tabeli Grupe A sa osam pobeda i jednim porazom, dok je Split sedmi sa skorom 3/7.

1/9 Vidi galeriju Krka - Partizan, 22.12.2025 Foto: Krka / Drago Perko / kosarka.si

Kapiten Partizana Vanja Marinković rekao je da on i njegovi saigrači na utakmici protiv Splita žele da "poprave utisak" i da kroz želju i borbenu igru u predstojećim mečevima vrate poverenje navijača.

"Nadam se da ćemo u narednim partijama, počev od meča sa Splitom, pokazati određene reakcije, kao i borbu i želju. Mislim da je to prvi korak da se vrati poverenje navijača, a samim tim će i lakše doći neke pobede", kazao je Marinković.