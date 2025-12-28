Vanja Marinković izneo očekivanja pred utrakmicu sa Splitom.
Košarka
"MISLIM DA JE TO PRVI KORAK DA SE VRATI POVERENJE NAVIJAČA" Kapiten Partizana otkrio plan! Evo šta ekipa mora da uradi večeras!
Slušaj vest
Partizan će u nedelju od 19.30 u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu dočekati Split, u utakmici 12. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.
Partizan je treći na tabeli Grupe A sa osam pobeda i jednim porazom, dok je Split sedmi sa skorom 3/7.
Krka - Partizan, 22.12.2025 Foto: Krka / Drago Perko / kosarka.si
Vidi galeriju
Kapiten Partizana Vanja Marinković rekao je da on i njegovi saigrači na utakmici protiv Splita žele da "poprave utisak" i da kroz želju i borbenu igru u predstojećim mečevima vrate poverenje navijača.
"Nadam se da ćemo u narednim partijama, počev od meča sa Splitom, pokazati određene reakcije, kao i borbu i želju. Mislim da je to prvi korak da se vrati poverenje navijača, a samim tim će i lakše doći neke pobede", kazao je Marinković.
Reaguj
Komentariši