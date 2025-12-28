Poslednja utakmica Partizana ove kalendarske godine u ABA ligi.
CRNO-BELI DOČEKUJU SPLIT POSLE UBEDLJIVOG PORAZA OD MAKABIJA! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Večeras od 19.30 košarkaši Partizana dočekuju Split u okviru poslednjeg meča regionalnog takmičenja ove kalendarske godine.
Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon trijumfa nad Krkom u Ljubljani (92:99), dok je Split u prethodnom kolu poražen od Kluža rezultatom 105:87.
Krka - Partizan, 22.12.2025 Foto: Krka / Drago Perko / kosarka.si
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1 kanalu, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
U prvom međusobnom susretu ove sezone, Partizan je na gostovanju u Splitu ostvario pobedu rezultatom 81:86.
