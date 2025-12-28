Slušaj vest

Večeras od 19.30 košarkaši Partizana dočekuju Split u okviru poslednjeg meča regionalnog takmičenja ove kalendarske godine.

Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon trijumfa nad Krkom u Ljubljani (92:99), dok je Split u prethodnom kolu poražen od Kluža rezultatom 105:87.

Krka - Partizan, 22.12.2025 Foto: Krka / Drago Perko / kosarka.si

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1 kanalu, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

U prvom međusobnom susretu ove sezone, Partizan je na gostovanju u Splitu ostvario pobedu rezultatom 81:86.

