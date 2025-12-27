to je to

Košarkši Crvene zvezde gostuju uzdrmanom Anadolu Efesu na početku 2026. godine u 19. kolu Evrolige.

Zvezda nikada nije pobedila Efes u Turskoj, a bivši prvak Evrope je doživeo novi neuspeh u domaćem šampionatu.

Bivši plej Partizana Džejlin Smit pokazao je Zvezdi put kako srušiti Efes...

Naime, on je bio i glavni i odgovorni za pobedu domaćina, pošto je blistao u svakom smislu. Bivši igrač Partizana je postigao čak 22 poena i kao takav bio najefikasniji igrač utakmice.

Do sada je Crvena zvezda devet puta igrala protiv Efesa u gostima i svih devet puta je poražena.

Dva puta je izgubila s poenom razlike (84:84 i 84:83), a poslednji duel je bila istorijska blamaža – 100:55.

Suparništvo traje od 2015. godine i jasno je da je Efes za Zvezdu nemilosrdan i negostoljubiv domaćin. Još jedino je Barselona tako „sebična“ na domaćem terenu kad su u pitanju dugogodišnja rivalstva sa crveno-belima.

Biće pravo čudo ako Zvezda pobedi makar i uzdrmani Efes u Turskoj, ali tradicije su tu da se ruše..

