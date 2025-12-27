Slušaj vest

Snimak tajm-auta Petra Mijatovića sa utakmice u ABA ligi zatresao je region!

Mijović, koji sa klupe predvodi Studentski centar, poražen je od Kluža sa 96:85 u 12. kolu.

Od početka susreta, Kluž je držao kontrolu nad igrom, diktirajući ritam gotovo svih 40 minuta. Ipak, gostujući trener Petar Mijović tokom jednog tajm-auta nije mogao da sakrije nezadovoljstvo suđenjem.

Inače, sudijski trio na ovoj utakmici činili su: Vladimir Tomić, Aleksandar Milojević, Vladimir Vesković.

Mijović je izrekao gomili masnih psovki:

- Nema padanja, ova g*vna kradu čitavu utakmicu! Nema padanja, je l' jasno? Na ivici namernog faula odigrajte. G*vna jedna, je*em vas u usta vas je*em seljačka - urlao je Mijović!

