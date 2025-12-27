Slušaj vest

Snimak tajm-auta Petra Mijatovića sa utakmice u ABA ligi zatresao je region!

Mijović, koji sa klupe predvodi Studentski centar, poražen je od Kluža sa 96:85 u 12. kolu.

Od početka susreta, Kluž je držao kontrolu nad igrom, diktirajući ritam gotovo svih 40 minuta. Ipak, gostujući trener Petar Mijović tokom jednog tajm-auta nije mogao da sakrije nezadovoljstvo suđenjem.

Inače, sudijski trio na ovoj utakmici činili su: Vladimir Tomić, Aleksandar Milojević, Vladimir Vesković.

Mijović je izrekao gomili masnih psovki:

- Nema padanja, ova g*vna kradu čitavu utakmicu! Nema padanja, je l' jasno? Na ivici namernog faula odigrajte. G*vna jedna, je*em vas u usta vas je*em seljačka - urlao je Mijović!

Pogledajte:

Ne propustiteKošarkaMOŽE LI ZVEZDA DO ČUDA? Džejlin Smit "namignuo" četi Saše Obradovića!
zvezdapartizangame-2-125.jpg
KošarkaCRVENA ZVEZDA - CEDEVITA OLIMPIJA: Četa Saše Obradovića želi osvetu za poraz u Ljubljani!
Devonte Grejem
FudbalINTERESOVANJE POSTOJI: Geji će najverovatnije do leta ostati u Kristal Palasu
Kristal Palas
FudbalUZBUDLJIVO FUDBALSKO POPODNE NA OSTRVU: Arsenal i Liverpul sigurni, autogol Petrovića u porazu Bornmuta od Brentforda
Arsenal

BONUS VIDEO:

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir