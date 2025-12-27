Slušaj vest

Tandem Crvene zvezde Džordan Nvora i Kodi Miler Mekintajer se nisu našli u protokolu za utakmicu protiv Cedevita Olimpije.

Razlog su sitni problemi koji ih muče već dugo, saznaje "Meridan sport". Reč je blažim povredama.

Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Umesto Mekintajera i Nvore, mesto u sastavu su dobili Zvezdini juniori Aleksej Nedeljković i Ognjen Simjanovski.

Ne propustiteKošarkaMOŽE LI ZVEZDA DO ČUDA? Džejlin Smit "namignuo" četi Saše Obradovića!
zvezdapartizangame-2-125.jpg
KošarkaCRVENA ZVEZDA - CEDEVITA OLIMPIJA: Zvezda melje, šou Grejema i Miljenovića!
Devonte Grejem
KošarkaNIKO NE ZNA DA JE JOKIĆEV BRAT BIO PODJEDNAKO TALENTOVAN! Ovaj snimak je ostavio SAD u neverici! Njegovi treneri tvrde: Mogao je da bude kao Nikola!
Nemanja i Nikola Jokić
FudbalVOTKINS UTIŠAO STAMFORD BRIDŽ: Aston Vila nastavlja sa svojom nestvarnom serijom
Aston Vila - Čelsi

BONUS VIDEO:

Zvezda Valensija poslednji aut Nikole Kalinića i Mekintajera Izvor: TV Arena sport/Screenshot