Saša Obradović prectao Kodija Milera Mekintajera i Džordana Nvoru.
pametno?
OVO JE RAZLOG! Obradović precrtao Mekintajera, ali tu nije kraj!
Slušaj vest
Tandem Crvene zvezde Džordan Nvora i Kodi Miler Mekintajer se nisu našli u protokolu za utakmicu protiv Cedevita Olimpije.
Razlog su sitni problemi koji ih muče već dugo, saznaje "Meridan sport". Reč je blažim povredama.
Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Umesto Mekintajera i Nvore, mesto u sastavu su dobili Zvezdini juniori Aleksej Nedeljković i Ognjen Simjanovski.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši