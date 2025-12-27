Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju sa 97:77 u 12. kolu ABA lige.

Posle meča javnosti se obratio trener Zvezde Saša Obradović:

- Čestitke mojoj ekipi, važno je da smo vratili stil kakav želimo da igramo. Mislim da u neko poslednje vreme se osetio umor kod igrača i možda smo odustali od onoga što je trebalo da bude naš identitet, a to je velika i jaka odbrana. Mislim da smo danas tokom cele utakmice to dobro radili. Bitno je da su u najboljem mogućoj rotaciji svi dobili šansu, jako mi je drago i za malog Simjanovskog koji je debitovao sa Nedeljkovićem. Kad se setim istorije i tih nekih igrača, sećam se kroz Albu Berlin koju sam vodio koliko mi je bio zahvalan Mo Vagner koji je napravio karijeru, ta igra protiv San Antonija kad smo pobedili, koliko mu je značilo za karijeru. Ja sam ubeđen da će ova dva mlada igrača imati budućnost, drago mi je da su dobili prostora baš u Zvezdi.

Šta ste večeras dobili od svoje ekipe u igri pred Efes, susret Evrolige i Evrokupa?

- Sigurno je da jeste, prepoznali smo, pričali smo dosta o tome. Mi smo ekipa koja mora da igra dobru odbranu, da bi imala lake poene u kontranapadu. To nas je krasilo, moram da stanem u odbranu igrača, ja kažem od Olimpijakosa je bilo problema sa treningom, kontinuitetom u radu, to se moglo videti. Važno je opet da prepoznamo te neke stvari koje su nam važne, način na koji igračimo, da li je poraz ili pobeda, treba da imamo lice. Danas smo pokazali dobro zajedništvo, cela je klupa dobro radila i to je ohrabrujuće za težak januar.

Nisu igrali Kodi Miler Mekintajer i Džordan Nvora.

- Džordan i Kodi su imali određene probleme sa lakim povredama, ali ih očekujem posle ovog dana pauze u normalnom trenažnom procesu i pripremu za utakmicu.

Ko se kada vraća u Zvezdi?

- Džoel Bolomboj što se zna dolazi do kraja godine. To je sve proces, očekujemo da se priključi treninzima, da makar treniramo zajedno, poslednja dva dana je bilo teško. Sa svim tim, samo jednu stvar želim i za Novu godinu i za predstojeće praznike, da ostanemo zdravi. Ovo što se sve dešavalo od početka sezone sa raznim igračima, mi smo najpovređenija ekipa u Evroligi, treba izneti to. Sve te neke rotacije, neki mikromenadžment od utakmice do utakmice, od igrača do igrača. Nije lako. Dolaze povređeni, adaptiraš Amerikance koji treba da shvate kako treba da igraju u ekipi. To su sve stvari koje daju određen stres, bitno je da iz svih tih utakmica napredujemo i to je očigledno da će biti bolje vremenom - rekao je Obradović.

