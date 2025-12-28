Na utakmici protiv Orlando Medžika Nikola Jokić zabeležio je svoj 180. tripl-dabl u karijeri i sada mu samo jedan nedostaje da se izjednači sa legendarnim Oskarom Robertsonom koji zauzima drugom mesto na večnoj listi.

Robertson je tokom karijere ostvario 181 tripl-dabl, što znači da Nikoli jedan nedostaje da se izjednači sa legendom, a dva da ga pretekne i nastavi pohod ka prvom mestu, na kom se nalazi njegov bivši saigrač Rasel Vestbruk sa 207 tripl-dablova u karijeri.