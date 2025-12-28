Navijački obračun u gradu kraj Đetinje.
SEVALA PIROTEHNIKA NA SVE STRANE! Isplivao snimak žestokog okršaja Delija i Crvenih đavola u Užicu! (VIDEO)
Posle meča Košarkaške lige Srbije između užičke Slobode i Radničkog iz Kragujevca došlo je do žestokog obračuna popularnih "Crvenih đavola" sa navijačkom grupom Delije Užice.
Nakon utakmice sa Slobodom, pristalice Zvezde iz grada kraj Đetinje napravile su sačekušu navijačima iz Kragujevca.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak sukoba - sevala je pirotehnika na sve strane, a obračun je trajao nekoliko minuta.
