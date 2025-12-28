Slušaj vest

Posle meča Košarkaške lige Srbije između užičke Slobode i Radničkog iz Kragujevca došlo je do žestokog obračuna popularnih "Crvenih đavola" sa navijačkom grupom Delije Užice.

Nakon utakmice sa Slobodom, pristalice Zvezde iz grada kraj Đetinje napravile su sačekušu navijačima iz Kragujevca.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak sukoba - sevala je pirotehnika na sve strane, a obračun je trajao nekoliko minuta.

navijači Zvezde Izvor: MONDO