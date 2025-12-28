Posle meča Košarkaške lige Srbije između užičke Slobode i Radničkog iz Kragujevca došlo je do žestokog obračuna popularnih "Crvenih đavola" sa navijačkom grupom Delije Užice .

Nakon utakmice sa Slobodom, pristalice Zvezde iz grada kraj Đetinje napravile su sačekušu navijačima iz Kragujevca.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sukoba - sevala je pirotehnika na sve strane, a obračun je trajao nekoliko minuta.