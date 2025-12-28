Pogledajte neke od fotografija Nikole Jokića sa utakmice koju su prethodne noći odigrali Orlando i Denver.
Nikola blistao, ali uzalud! Nestvaran tripl-dabl Jokića u porazu Nagetsa: Pogledajte fotografije Srbina sa utakmice protiv Orlanda! (GALERIJA)
Blistao je Nikola Jokić prethodne noći na Floridi, ali to nije bilo dovoljno da Denver zabeleži trijumf protiv Orlanda.
Domaćin je posle velikog preokreta i neizvesne završnice slavio rezultatom 127:126.
Nikola je utakmicu završio sa impresivnim tripl-dablom - zabeležio je 34 poena uz 21 skok i 12 asistencija.
Pogledajte neke od fotografija Jokića sa meča protiv Orlanda gde je vodio pravi rat sa rivalima na terenu:
Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia
