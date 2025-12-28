Slušaj vest

Blistao je Nikola Jokić prethodne noći na Floridi, ali to nije bilo dovoljno da Denver zabeleži trijumf protiv Orlanda.

Domaćin je posle velikog preokreta i neizvesne završnice slavio rezultatom 127:126.

Nikola je utakmicu završio sa impresivnim tripl-dablom - zabeležio je 34 poena uz 21 skok i 12 asistencija.

Pogledajte neke od fotografija Jokića sa meča protiv Orlanda gde je vodio pravi rat sa rivalima na terenu:

Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium