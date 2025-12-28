Slušaj vest

Milvoki je prethodne noći na svom terenu savladao Čikago Bulse rezultatom 112:103, a meč je obeležio jedan nesportski gest Janisa Adetokumba u samom finišu utakmice.

Pri rezultatu 110:103, na par sekundi pre kraja utakmice, igrači Čikaga su se predali. Stali su i počeli da se pozdravljaju sa protivničkim igračima, a onda je usledio šok.

Janis je uzeo loptu, zaleteo se preko celog terena i atkraktivno zakucao, što je razbesnelo igrače Čikaga - jednostavno, nepisano pravilo je da se to ne radi.

Iskusni Nikola Vučević odmah je prišao grčkom asu i zatražio objašnjenje. Nakon kratke rasprave došlo je do koškanja i velike gužve na parketu, ali situacija se ubrzo smirila.

U razgovoru sa novinarima Vučević je otkrio zbog čega je Janis iskazao nepoštovanje prema Bulsima.

"Mislim da je bio ljut zbog informacija koje su kružile da Bulsi nisu hteli da ga dovedu", rekao je Nikola Vučević, a potom otkrio da je upravo iz tog razloga Janis pokazao nepoštovanje prema rivalu: