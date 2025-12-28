Sakramento Kingsi pobedili su Dalas Maverikse
"KRALJEVI" IZNENADILI "MAVERIKSE": Sakramento srušio oslabljeni Dalas (VIDEO)
U noći između subote i nedelje bilo je više nego zanimljivo na NBA terenima, a nama najinteresantniji bio je meč u kom je Nikola Jokić odigrao u MVP stilu, ali su Denver Nagetsi poraženi od Orlando Medžika u gostima rezultatom 127:126.
Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia
Ipak, bilo je uzbuđenja i na drugim mečevima, a Sakramento Kingsi su iznenadili oslabljene Dalas Maverikse koji su bez Entonija Dejvisa položili oružje protiv "Kraljeva" i izgubili sa 113:107. Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
