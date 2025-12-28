Slušaj vest

Blistao je Nikola Jović u ubedljivom trijumfu ekipe Majamija.

Tim sa Floride deklasirao je Indijanu rezultatom 142:116, a mladi srpski as meč je završio sa 19 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

Pogledajte neke od fotografija Jovića sa utakmice protiv Indijane:

Majami - Indijana, Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

