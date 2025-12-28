Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa utakmice koju su prethodne noći odigrali Majami i Indijana.
nba
Srbin blistao u trijumfu Hita: Pogledajte fotografije Nikole Jovića sa utakmice Majami - Indijana! (GALERIJA)
Slušaj vest
Blistao je Nikola Jović u ubedljivom trijumfu ekipe Majamija.
Tim sa Floride deklasirao je Indijanu rezultatom 142:116, a mladi srpski as meč je završio sa 19 poena, sedam skokova i sedam asistencija.
Pogledajte neke od fotografija Jovića sa utakmice protiv Indijane:
Majami - Indijana, Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši