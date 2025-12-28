Njujork Niksi bili su bolji od Atlanta Hoksa
NBA
NIKSI BOLJI OD HOKSA U GOSTIMA! Njujork slavio protiv Atlante (VIDEO)
U noći između subote i nedelje bilo je više nego zanimljivo na NBA terenima, a nama najinteresantniji bio je meč u kom je Nikola Jokić odigrao u MVP stilu, ali su Denver Nagetsi poraženi od Orlando Medžika u gostima rezultatom 127:126.
Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia
Ipak, bilo je uzbuđenja i na drugim mečevima, a Njujork Niksi stigli su do pobede protiv Atlanta Hoksa u gostima rezultatom 128:125.
