Minesota Timbervulvsi izgubili su od Bruklin Netsa
NBA
IZNENAĐENJE U MINESOTI: "Vukovi" poraženi od Bruklina (VIDEO)
U noći između subote i nedelje bilo je više nego zanimljivo na NBA terenima, a nama najinteresantniji bio je meč u kom je Nikola Jokić odigrao u MVP stilu, ali su Denver Nagetsi poraženi od Orlando Medžika u gostima rezultatom 127:126.
Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia
Ipak, bilo je uzbuđenja i na drugim mečevima, a Bruklin Netsi iznenadili su Minesota Timbervulvse u gostima i pobedili su ih sa 123:107.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
