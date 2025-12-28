San Antonio Sparsi doživeli su neočekivani poraz od Jute
NBA
"DŽEZERI" ŠOKIRALI "SPARSE": Juta srušila San Antonio u gostima! (VIDEO)
U noći između subote i nedelje bilo je više nego zanimljivo na NBA terenima, a nama najinteresantniji bio je meč u kom je Nikola Jokić odigrao u MVP stilu, ali su Denver Nagetsi poraženi od Orlando Medžika u gostima rezultatom 127:126.
Ipak, bilo je uzbuđenja i na drugim mečevima, a San Antonio Sparsi doživeli su neočekivani poraz od Jute na svom terenu (114:127).
Pogledajte i detalje sa ovog meča:
