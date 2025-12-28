Slušaj vest

Istanbulski Bešiktaš sa srpskim trenerom Dušanom Alimpijevićem na klupi ove sezone nije izgubio nijedan meč u domaćoj košarkaškoj ligi.

Bešiktaš je na skoru 13-0 nakon pobede nad Petkimsporom u nedelju popodne.

Utakmicu je prelomio američki košarkaš Džona Metjuz. Bivši student USC i nekada najbolji igrač francuskog Asvela u Evroligi, pogodio je trojku za pobedu u poslednjoj sekundi.

Pri rezultatu 72:72 Metjuz je preuzeo odgovornost i još jednom bio heroj Bešiktaša pogodivši najvažniji šut na utakmici.

Oni su jedina neporažena ekipa u Turskoj i zadržali su prednost na tabeli ispred ljutog gradskog rivala, ekipe Fenerbahčea.

Metjuz je sa 21 poenom, 5 skokova i 2 asistencije predvodio Bešiktaš, a ispratili su ga Ante Žižić sa 15 poena i 8 skokova, kao i Berk Ugurlu sa 10 poena, dok je Entoni Braun imao 7 poena.

Na drugoj strani smo videli da je litvanski centar Martinas Sajus ubacio 22 poena i uhvatio 8 skokova, a Janik Frank postigao je 18 poena uz 4 skoka, dok su Blumbergs i Sonsirma utakmicu završili sa po 8 postignutih poena.