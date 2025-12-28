Košarkaš Fenerbahčea je već počeo sa oporavkom, ali nije poznato koliko će odsustvovati sa terena.
NOVI PROBLEMI ZA JASIKEVIČIJUSA I FENERBAHČE: Povredio se važan igrač prvaka Evrope...
Košarkaš Fenerbahčea Arturs Žagars odsustvovaće neodređeno vreme van terena zbog povrede zadnje lože, saopštio je turski klub.
U saopštenju se navodi da se Žagars povredio na jučerašnjoj utakmici 13. kola Superlige Turske protiv Manise (93:79).
Košarkaš Fenerbahčea je već počeo sa oporavkom, ali nije poznato koliko će odsustvovati sa terena.
Žagars (27) je ove sezone zbog problema sa povredama odigrao samo tri meča u Evroligi, a prosečno je beležio pet poena i dve asistencije po utakmici.
