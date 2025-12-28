Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekuju Split u dvorani Aleksandar Nikolić u 12. kolu ABA lige.

Iako je Tajrik Džons ušao u sukob sa navijačima Partizana posle Makabija, Amerikanac se opravdano našao na udaru javnosti.

Tajrik Džons

Pored toga pojavila se priča da bi Džons 2026. godinu mogao da dočeka u dresu Olimpijakosa, a trener crno-belih je i pored svega odkučio da Džonsa uvrsti u tim za okršaj sa Splitom.

Videćemo da li su ovo poslednji dani Tajrik u crno-belom dresu.

