PARTIZAN PRESEKAO OKO DŽONSA I PORED SVEGA! Crno-beli doneli važnu odluku!
Košarkaši Partizana dočekuju Split u dvorani Aleksandar Nikolić u 12. kolu ABA lige.
Iako je Tajrik Džons ušao u sukob sa navijačima Partizana posle Makabija, Amerikanac se opravdano našao na udaru javnosti.
Pored toga pojavila se priča da bi Džons 2026. godinu mogao da dočeka u dresu Olimpijakosa, a trener crno-belih je i pored svega odkučio da Džonsa uvrsti u tim za okršaj sa Splitom.
Videćemo da li su ovo poslednji dani Tajrik u crno-belom dresu.
