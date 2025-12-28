Iako je Tajrik Džons ušao u sukob sa navijačima Partizana posle Makabija, Amerikanac se opravdano našao na udaru javnosti.

Pored toga pojavila se priča da bi Džons 2026. godinu mogao da dočeka u dresu Olimpijakosa, a trener crno-belih je i pored svega odkučio da Džonsa uvrsti u tim za okršaj sa Splitom.