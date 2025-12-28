Slušaj vest

Posle meča na konferenciji za medije govorio je trener Partizana Đoan Penjaroja:

- Mislim da smo bili dobri, kontrolisali igru i naravno da je bilo situacija koje možemo da popravimo, ali smo igrali dobro i nismo imali previše nekih problemčića, a sada nas čeka veoma važna utakmica protiv Valensije - rekao je Đoan Penjaroja.

Šta je sa Džabarijem Parkerom?

- On je igrač Partizana. Mi smo igrali sa 11 igrača večeras, to je bila moja odluka!

A šta je sa Tajrikom Džonsom, da li ide u Olimpijakos?

- Sutra krećemo u Valensiju!

Split nije nešto specijalno snažan protivnik, ali je dobra stvar što su igrači pokazali želju...

- Drugačija je ovo utakmica, Split je dobro odigrao, a mi poštujemo sve protivnike u ABA ligi. Naravno, nisu na nivou ekipa u Evroligi, ali smo bili ozbiljni, fokusirani, trudili smo se, lopta je kružila i kontrolisali smo dosta toga. Moramo da kontrolišemo skokove dosta bolje, ali imam zbog čega i da budem srećan.

O povredama nije mnogo pričao.

- Ne znam zaista. Videćemo za par dana ili par nedelja u nekim slučajevima na koga sve možemo da računamo.

Kameron Pejn je ubacio 8 trojki, a Mika Murinen je imao dvocifreni učinak.

- Kameron je talentovan košarkaš i sjajan šuter za tri poena, igrao je veoma dobro. Treba mu vremena, ipak, da svoj stil uklopi u evropsku košarku. A Mika je prospekt evropske košarke i silno je talentovan, pogledajte atleticizam i koliko igra fizički. Prvo, mora da radi naporno svakog dana i korak po korak da ide ka profesionalnoj košarci. Ako napreduje može da igra i više minuta.

U narednom kolu Evrolige, igraju protiv Valensije.

- Valensija je sjajan tim, sjajno trenirani, nisu iznenađenje za mene, ali na nivou Evrolige nekako i jesu. Oni su tim igra u sjajnom ritmu, šutira za tri, odbrana dobra, a igrači talentovani i mogu da napdaju iz driblinga, a i da dodaju loptu brzo i precizno i odlično da istrče kontra napade. Igraju sa mnogo trčanja, neće biti lako da to iskontrolišemo.

