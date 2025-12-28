Slušaj vest

Osim što su se crno-beli zaboravili na debakl protiv Makabija u Evroligi, i upisali ubedljivu pobedu, za navijače crno-belih stigla je i još jedna vest koja će ih i te kako obradovati!

Naime, Karlik Džons je medijima nakon meča sa Splitom, u prolazu otkrio da bi trebalo da se vrati do 30. januara 2026. godine, što bi značilo, najkasnije za nekih mesec dana.

Partizan u utorak igra meč 19. kola Evrolige protiv Valensije u gostima (20.30) za kraj 2025. godine.

Inače, Karlik Džons se povredio u trećem kolu ABA lige, na meču protiv FMP-a 20. oktobra, kada je zadobio prelom metatarzalne kosti.

Tada je u četvrtoj deonici nezgodno doskočio, i odmah je uz bolnu grimasu pokazao da ne može da nastavi meč.

Na kraju, ispostavilo se da su prognoze posle povrede bile tačne, s obzirom da se tada spekulisalo da bi Karlik trebalo da se vrati na teren tek krajem januara, odnosno, oko tri meseca nakon povrede, što je sada i sam košarkaš potvrdio.