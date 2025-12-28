Partizan je sada na učinku od 9/1, dok Split ima tri pobede i osam poraza.
ABA LIGA
TRENER SPLITA NEZADOVOLJAN POSLE KATASTROFE OD PARTIZANA: Ovo je neprihvatljivo...
Partizan - Split Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Trener Splita Dino Repeša nije bio zadovoljan pristupom svojih igrača na utakmici protiv Partizana.
"Bilo je neprihvatljivo parirati ovakvom protivniku kao što je Partizan. Želim Partizanu sve najbolje u nastavku, mi se pripremamo za regionalno takmičenje i domaću ligu", kratko je rekao Repeša.
Partizan je sada na učinku od 9/1, dok Split ima tri pobede i osam poraza.
