Slušaj vest

Košarkaši Vašingtona pobedili su noćas na svom terenu Memfis 116:112 i tako stigli do sedmog trijumfa ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Aleks Sar sa 20 poena, uz devet skokova i šest blokada. Si Džej Mekolum je dodao 16 poena, dok su po 14 poena postigli Tre Džonson, Marvin Begli i Bilal Kulibali, koji je upisao i osam skokova.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević nije ulazio u igru.

U ekipi Memfisa najefikasniji je bio Džeren Džekson Džunior sa 31 poenom, uz osam skokova i četiri blokade. Dža Morent je dodao 21 poen i sedam asistencija, dok je Santi Aldama upisao 14 poena, 10 skokova i pet ukradenih lopti.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Vašington zauzima pretposlednje, 14. mesto na tabeli Istočne konferencije sa skorom 7/23, dok je Memfis deveti na Zapadu sa 15 pobeda i 17 poraza.