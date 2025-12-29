Slušaj vest

Košarkaši Vašingtona pobedili su noćas na svom terenu Memfis 116:112 i tako stigli do sedmog trijumfa ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Aleks Sar sa 20 poena, uz devet skokova i šest blokada. Si Džej Mekolum je dodao 16 poena, dok su po 14 poena postigli Tre Džonson, Marvin Begli i Bilal Kulibali, koji je upisao i osam skokova.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević nije ulazio u igru.

U ekipi Memfisa najefikasniji je bio Džeren Džekson Džunior sa 31 poenom, uz osam skokova i četiri blokade. Dža Morent je dodao 21 poen i sedam asistencija, dok je Santi Aldama upisao 14 poena, 10 skokova i pet ukradenih lopti.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Vašington zauzima pretposlednje, 14. mesto na tabeli Istočne konferencije sa skorom 7/23, dok je Memfis deveti na Zapadu sa 15 pobeda i 17 poraza.

Ne propustiteKošarkaPOSLE ŠOKANTNOG PORAZA - NI REČI O JOKIĆU! Trener Denvera otvorio dušu: "Moramo da naučimo..."
Dejvid Adelman
KošarkaAUUU, KAKVA PARTIJA JOVIĆA - JEDNA OD NAJBOLJIH U SEZONI! Pogledajte kako je mladi srpski košarkaš zatrpao koš vicešampiona! (VIDEO)
Nikola Jović
KošarkaSRPSKA TRPL-DABL MAŠINA JE NEZAUSTAVLJIVA! Šta radi Nikola Jokić, pa to je nestvarno: Pogledajte najbolje poteze čudesnog Somborca u porazu od Orlanda! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaUMALO TUČA ZBOG JANISOVOG ZAKUCAVANJA! Vučević prišao Grku i pitao ga "zašto" - usledio haos! Crnogorac posle meča otkrio: Besan je jer ga nismo doveli!
Nikola Vučević

Debi Tristana Vukčevića za Srbiju Izvor: RTS/Printscreen