Los Anđeles Klipersi su na svom terenu u Inglvudu pobedili Detroit 112:99, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 55 poena, uz 11 skokova i pet ukradenih lopti. Bila je to njegova prva 50+ partija u karijeri! Džejms Harden je dodao 28 poena i sedam asistencija, dok je Nikolas Batum upisao 12 poena.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović propustio je utakmicu zbog povrede.

U ekipi Detroita najefikasniji je bio Kejd Kaningem sa 27 poena, uz devet asistencija. Džejlen Duren je dodao 18 poena i 14 skokova, dok je Džejden Ajvi upisao 11 poena.

Klipersi zauzimaju 13. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 10/21, dok je Detroit prvi na Istoku sa 24 pobede i osam poraza.