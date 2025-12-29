Slušaj vest

Toronto je na svom terenu posle produžetka pobedio Golden Stejt 141:127.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Imanuel Kvikli sa 27 poena, uz sedam asistencija. Brendon Ingram je dodao 26 poena, Skoti Barns je upisao 23 poena, 25 skokova i 10 asistencija.

Barns je postao tek drugi aktivni igrač koji je na jednom meču zabeležio barem 20 poena, 25 skokova i 10 uspešno podeljenih pasova. Uz njega je tu naravno Nikola Jokić.

U ekipi Golden Stejta najefikasniji je bio Stef Kari sa 39 poena. Drejmond Grin je dodao 21 poen i sedam asistencija, dok je Džimi Batler upisao 19 poena.

Toronto je četvrti na tabeli Istočne konferencije sa 19 pobeda i 14 poraza, dok je Golden Stejt osmi na Zapadu sa skorom 16/16.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: