Košarkaši Partizana ubedljivo su savladali Split (110:74) u ABA ligi i najavili su da bi mogli da krenu da izlaze iz krize.

Crno-beli su dominirali tokom čitavog meča, najbolji pojedinac bio je Kameron Pejn sa 24 poena, a pratio ga je Dvejn Vašington koji je ubacio 15.

Upravo je Vašington sve zbunio u samom finišu meča kada se posle postignutih poena, kojim je Partizan stigao do cifre 100, okrenuo ka klupi crno-belih, podigao ruke i pokazao znak o kom bruji Srbija. O čemu se zapravo radi?

U pitanju je pomalo zaboravljeni ritual igrača Partizana, da onaj koji postigne 100. poen za ekipu na utakmici saigračima mora da kupi krofne. To je Vašington potvrdio za Mondo.

- Da, to je znak za krofne. Moraću da ih kupim ili pred put u Valensiju ili u Valensiji - rekao je Dvejn Vašington posle utakmice.

Ovo je drugi put u sezoni da je Partizan prebacio sto poena, prvi put je to bilo protiv FMP Železnika u ABA ligi i to posle produžetka (109:103).

Šta je još Vašington rekao?

- U našoj domaćoj ligi znamo šta želimo da uradimo ove godine. Ovo je samo još jedna prilika za nas da rastemo kao tim sa trenerom, naučimo nove stvari i jednostavno se dobro uigram - počeo je Vašington, pa se dotakao Kamerona Pejna:

- On je bio veliki podsticaj za nas tokom ovih poraza i stvari kroz koje prolazimo. Taj nalet energije, momak koji dođe i odmah ostvari uticaj, to je bilo sjajno.

Učestvovao je i u dolasku Pejna među crno-bele.

- Samo sam mu rekao da su navijači sa druge planete, sjajna atmosfera. Imao je priliku da dođe i odmah ostvari uticaj kod nas. Dugo smo razgovarali telefonom, dao sam mu par saveta i trikova o tome šta se dešava i bio sam iskren sa njim. Ja sam samo igrač, čoveče, ali to je moj brat. Ako me bilo šta pita, biću iskren, reći ću mu istinu i kako stvari stoje, kako bi mogao da donese odluku.

Pričao je i o Penjaroji.

- Da, jedna od najvećih stvari bila je promena našeg tempa. Da igramo malo brže, šutiramo više trojki, ranije šaljemo loptu napred i brzo je prenosimo preko terena, a zatim igramo s jedne na drugu stranu. Mislim da je to pomeranje lopte napred-nazad nešto što on stalno propoveda i govori nam da radimo svakodnevno. Postajaćemo samo bolji u tome. Potrebne su nam utakmice, treninzi, a sutra nas čeka velika prilika.

Potom je govorio i o Valensiji.

- Imamo plan igre, neću vam ga otkriti, ali smo se pripremili. Pripremaćemo se i sutra. Izaći ćemo tamo, boriti se, dati sve od sebe i ostaviti srce na terenu.

Spomenuo je i rekord 48 ubačenih poena.

- Prilično kul rekord. Nisam znao za njega do kraja utakmice. Samo sam želeo pobedu. To je najviše poena što sam ikada postigao, prilično je kul. Moći ću to da ispričam svom sinu. Rekordi su tu da bi se rušili, pa ćemo videti. To je zapravo bilo kada sam postigao 41 poen u Letnjoj ligi ranije ove godine, pa sam se tada slikao, a slikao sam se i sada. Čuvam to kod kuće, staviću ih na zid kad se vratim u Ameriku. Lepa uspomena, lep suvenir da pokažem bebi i ostalima.

Otkrio je i koliko je teško vratiti se nakon ubedljivih poraza u Evroligi.

- Naravno, apsolutno. Svi smo mi ljudi. Mi smo profesionalni košarkaši i imamo najbolji posao na svetu, ali definitivno može biti teško jer smo ljudi. To je deo svega ovoga. Moraš to analizirati, naučiti iz toga, ali i zaboraviti. Sezona ima mnogo utakmica, ako se predugo zadržiš na tome, to može loše uticati na tebe. Zato samo idemo utakmicu po utakmicu, gledamo napred i zadržavamo pozitivan stav - zaključio je Vašington.

