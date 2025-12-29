Slovenac je za nešto više od 32 minuta igre zabeležio 34 poena, pet skokova i sedam asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.

Krenuo je na prodor luka, zaustavio dribling i odmah je došlo do udvajanja. Delovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, a onda je usledila magija. Iz nemoguće pozicije izbacio je savršen pas saigraču koji je bio potpuno sam na liniji za tri poena i njegov čudesan potez krunisan je trojkom.