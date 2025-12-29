Slušaj vest

Američki košarkaš Mo Bamba novi je igrač Toronta, preneo je noćas ESPN.

Bamba (27) je sa Torontom, koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, potpisao jednogodišnji ugovor.

Bamba, 213 centimetara visok centar poreklom iz Obale Slonovače, je ove sezone igrao u filijali Jute u Razvojnoj Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), u kojoj je proseku beležio 16,5 poena i 12 skokova.

Mo Bamba

U NBA ligi je igrao i za Orlando, Los Anđeles Lejkerse i Filadelfiju, dok je u prošloj sezoni nastupao za ekipe Los Anđeles Klipersa i Nju Orleansa i u proseku beležio 4,3 poena i 4,5 skokova.

Podsetimo, Bamba je jesenas bio na meti Partizana. Nakon otkaza koji je dobio u Juti, crno-beli su navodno pokušali da ga angažju, ali snažni centar je ipak odlučio da sačeka novu priliku u najjačoj ligi sveta.

Toronto je četvrti na tabeli Istočne konferencije sa 19 pobeda i 14 poraza.

Beta