Ženski košarkaški klub Crvena zvezda u ovu sezonu ušao je ambiciozno u nameri da klub vrati u evropski vrh.

Na mesto trenera postavljena je doskorašnja selektorka Srbije Marina Maljković, koja je na raspolaganju imala nikad veći budžet za pojačanja, kada je reč o ženskoj košarci u Srbiji. Odmah za njom stigla su izuzetno zvučna i skupa pojačanja - iskusna reprezentativka Srbije Ivon Anderson, izraelska reprezentativka Dorijan Dahan Sujić, Alija Daidža Mazik, Dalsi Fnkam, Maksuela Lisova Mbaka, ali i jedna odn najboljih igračica sveta Alina Jakupova.

U redove srpskog šampiona vratile su se i naše reprezentativke Mina Đorđević i Marta Mitrović, a ekipu sa Malog Kalemegdana pojačala je letos i Teodora Turudić, koja je nekoliko prethodnih sezona provela u inostranstvu. Klub je zadržao sestre Katanić, Ivanu i Aleksandru, dugogodišnju kapitenku Nevenu Naumčev, Milicu Dragićević kao i reprezentativku Crne Gore Sanju Akšam.

Sa daleko skromnijim budžetom Zvezda je i prethodne sezone dominirala u domaćim takmičenjima, uspela je da obezbedi i plasman u plej-of Evrokupa, ali nije imala kvalitet za nešto više od toga.

Sa rosterom koji su imali ove sezone morali su da naprave iskorak, ali to se nije dogodilo.

Primarni cilj bio je plasman u Evroligu, ali Venecija je bila nepremostiva prepreka za Zvezdu u kvalifikacijama za elitno takmičenje. Nakon toga sa najvišim mogućim abicijama započeli su učašće u Evrokupu i na kraju doživeli veliki neuspeh.

Baš kao i prošle godine eliminisani su već u prvoj rundi plej-ofa od prilično skromne ekipe grčkog Panatinaikosa.

Odmah nakon šokantne eliminacije krenulo je osipanje tima.

Košarkašica Srbije Ivon Anderson potpisala je ugovor sa Valensijom do kraja sezone.

Anderson (35) je za beogradski klub u Evrokupu je prosečno beležila 13 poena, četiri asistencije i 2,5 skokova po meču.

Kako saznajemo, ekipu je napustila i jedna od najboljih igračica sveta Alina Jakupova, koja je u Klub sa Malog Kalemegdana stigla pred okršaje sa Panatinaikosom, pa će crveno-bele u značajno slabijem rosteru nastaviti borbu za trofeje u domaćim takmičenjima.