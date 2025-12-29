Slušaj vest

Košarkaška reprezentativka Srbije Ivon Anderson nova je igračica Valensije, saopštio je danas španski klub.

Anderson (35) je u Valensiju stigla iz Crvene zvezde, a sa španskim klubom je potpisala ugovor do kraja sezone.

Ona je rođena u Americi i igra na poziciji plejmejkera, a za Crvenu zvezdu je ove sezone u Evrokupu u proseku beležila 13 poena, četiri asistencije i 2,5 skokova.

Ivon Anderson Foto: KIYOSHI OTA/EPA, @starsport, EPA/Tamas Kovacs

Sa reprezentacijom Srbije je osvojila zlato na Evropskom prvenstvu 2021. godine.

