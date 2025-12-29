Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su prethodne noći Sakramento Kingse rezultatom 125:101, a apsolutni junak trijumfa bio je slovenački superstar Luka Dončić.

Slovenac je za nešto više od 32 minuta igre zabeležio 34 poena, pet skokova i sedam asistencija.

Ipak, ovaj meč je obeležio i jedan incident.

Naime, jedan navijač Los Anđeles Lejkersa udaljen je iz dvorane nakon verbalnog sukoba sa Raselom Vestbrukom tokom utakmice.

Do incidenta je došlo tokom tajm-auta, tačnije u trenutku kada je trener zatražio čelendž na 1:52 pre kraja meča. Vestbruk je tada ušao u raspravu sa navijačem koji je sedeo u prvim redovima pored terena, zbog čega je obezbeđenje reagovalo i udaljilo ga sa tribina.

Uprkos neprijatnoj situaciji, Vestbruk je meč u Los Anđelesu završio sa 13 postignutih poena, što mu je bilo dovoljno da na večnoj listi strelaca NBA lige preskoči legendarnog Dominika Vilkinsa.