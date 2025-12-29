Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 55 poena, uz 11 skokova i pet ukradenih lopti. Bila je to njegova prva 50+ partija u karijeri! Džejms Harden je dodao 28 poena i sedam asistencija, dok je Nikolas Batum upisao 12 poena.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović propustio je utakmicu zbog povrede.

A sada stižu loše vesti, naime, kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović biće van parketa na neodređeno vreme, prenosi Eurohoops.net.

Bek Los Anđeles Klipersa trenutno se oporavlja od povrede leve tetive kolena, zbog koje je morao ranije da napusti duel protiv Portlanda.