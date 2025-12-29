LOŠE VESTI! KAPITEN SRBIJE VAN TERENA NA NEODREĐENO VREME! Niko ne zna šta se dešava sa Bogdanom Bogdanovićem, ali ovo nikako ne valja...
Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 55 poena, uz 11 skokova i pet ukradenih lopti. Bila je to njegova prva 50+ partija u karijeri! Džejms Harden je dodao 28 poena i sedam asistencija, dok je Nikolas Batum upisao 12 poena.
Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović propustio je utakmicu zbog povrede.
A sada stižu loše vesti, naime, kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović biće van parketa na neodređeno vreme, prenosi Eurohoops.net.
Bek Los Anđeles Klipersa trenutno se oporavlja od povrede leve tetive kolena, zbog koje je morao ranije da napusti duel protiv Portlanda.
U svojoj devetoj sezoni u NBA ligi, koju su obeležili problemi sa povredama, iskusni 33-godišnjak je do sada nastupio na 16 utakmica. Na terenu je prosečno beležio 8,0 poena, 2,9 skokova, 2,7 asistencija i 0,5 ukradenih lopti po meču.