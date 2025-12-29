Slušaj vest

Policija na Rodosu privela je košarkaša Kolosos Rodosa zbog sumnje da je umešan u nabavku i posedovanje narkotika, prenose lokalni mediji.

Kako navodi ERT South Aegean, policijski službenici su u ponedeljak oko 15 časova sproveli akciju nakon što su prethodno pratili paket u kojem se nalazila određena količina hašiša.

Košarkaš je uhapšen u trenutku kada je preuzeo pošiljku od kurirske službe, nakon čega je odmah priveden na saslušanje. Protiv njega je pokrenut postupak zbog sumnje na nabavku i držanje opojnih droga.

Igrač je zadržan u pritvoru, a očekuje se da u utorak bude izveden pred tužioca, gde će dati iskaz u vezi sa ovim slučajem.

