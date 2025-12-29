Ozbiljan skandal drma grčku košarku.
SKANDAL U GRČKOJ! KOŠARKAŠ UHAPŠEN ZBOG DILOVANJA DROGE! Policija ga uhapsila čim je preuzeo paket!
Policija na Rodosu privela je košarkaša Kolosos Rodosa zbog sumnje da je umešan u nabavku i posedovanje narkotika, prenose lokalni mediji.
Kako navodi ERT South Aegean, policijski službenici su u ponedeljak oko 15 časova sproveli akciju nakon što su prethodno pratili paket u kojem se nalazila određena količina hašiša.
Košarkaš je uhapšen u trenutku kada je preuzeo pošiljku od kurirske službe, nakon čega je odmah priveden na saslušanje. Protiv njega je pokrenut postupak zbog sumnje na nabavku i držanje opojnih droga.
Igrač je zadržan u pritvoru, a očekuje se da u utorak bude izveden pred tužioca, gde će dati iskaz u vezi sa ovim slučajem.
