Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda organizovala je novogodišnji koktel za medije, gde je održana i konferencije za mediije.

Predsednik Zvezde Željko Drčelić emotivno je govorio o odlasku Janisa Sferopulosa iz kluba početkom tekuće sezone:

Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

- Baš mi je palo teško, teška je bila odluka. To je čovek koji je doneo posebnu energiju u klub, veliki trener kojem su se namestili takvi rezultati, ali morali smo da dobesemo takvu odluku - istakao je Drčelić.

Ne propustiteEvroligaON SE ČEKA DA ZAOKRUŽI ROSTER! Crvenoj zvezdi uskoro stiže ogromno pojačanje iz SAD - Drčelić sve otkrio!
Željko Drčelić
KošarkaSKANDAL U GRČKOJ! KOŠARKAŠ UHAPŠEN ZBOG DILOVANJA DROGE! Policija ga uhapsila čim je preuzeo paket!
profimedia0355960616.jpg
EvroligaSVE JE JASNO! Otkriveno zašto je Miloš Teodosić napustio Crvenu zvezdu, ovo je razlog!
zvezda-real-215267.JPG
EvroligaOTKRIVENO! CRVENA ZVEZDA DOBILA POZIV ZA ULAZAK U NBA EVROPU: Evo šta su poručili sa Malog Kalemegdana! (VIDEO)
Željko Drčelić predsednik KK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

NBA liga zvala Crvenu zvezduž Izvor: Kurir