Košarkaški klub Crvena zvezda organizovala je novogodišnji koktel za medije, gde je održana i konferencije za mediije.

- Baš mi je palo teško, teška je bila odluka. To je čovek koji je doneo posebnu energiju u klub, veliki trener kojem su se namestili takvi rezultati, ali morali smo da dobesemo takvu odluku - istakao je Drčelić.