Košarkaški klub Crvena zvezda organizovala je novogodišnji koktel za medije, gde je održana i konferencije za mediije.
Predsednik Zvezde Željko Drčelić emotivno je govorio o odlasku Janisa Sferopulosa iz kluba početkom tekuće sezone:
Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport
- Baš mi je palo teško, teška je bila odluka. To je čovek koji je doneo posebnu energiju u klub, veliki trener kojem su se namestili takvi rezultati, ali morali smo da dobesemo takvu odluku - istakao je Drčelić.
