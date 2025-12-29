Slušaj vest

Spartak je u Subotici preživeo pravu košarkašku ludnicu i u meču 12. kola ABA lige savladao Zadar sa 76:75.

Subotičani su tom pobedom stigli do učinka 6–5.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Drobnjak, Rebić i Tompson sa po 10 poena, dok su Hanlan, Merdarević i Houkins dali važan doprinos.

Kod Zadra se istakao Mihailović sa 20 poena, Tišma je ubacio 19, a Žganec 14, ali ni to nije bilo dovoljno da se iz Subotice ode uzdignute glave.

