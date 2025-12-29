ABA liga, 12. kolo.
drama
ABA LIGA! Tesna i važna pobeda Spartaka, pao je Zadar!
Spartak je u Subotici preživeo pravu košarkašku ludnicu i u meču 12. kola ABA lige savladao Zadar sa 76:75.
Subotičani su tom pobedom stigli do učinka 6–5.
Crvena zvezda - Spartak Subotica Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Drobnjak, Rebić i Tompson sa po 10 poena, dok su Hanlan, Merdarević i Houkins dali važan doprinos.
Kod Zadra se istakao Mihailović sa 20 poena, Tišma je ubacio 19, a Žganec 14, ali ni to nije bilo dovoljno da se iz Subotice ode uzdignute glave.
