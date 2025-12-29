Odlazi iz Crvene zvezde?
ŠOK! Napušta Crvenu zvezdu? Grom iz vedra neba sa Malog Kalemegdana!
Promene u Crvenoj zvezdi?
Tomislav Tomović je dobio ponudu od Lokomotive iz Krasnodara, saznaje "Meridian sport".
Talentovani stručnjak je privukao pažnju na sebe sjajnim radom kao asistent u Zvezdu, a ove sezone je pokazao da se odlično snalazi i kao prvi trener, pošto je potpisao pobedu nad Fenerbahčeom.
Nezvanično, Zvezda neće stajati na putu u eventualnom dogovru Tomovića i Lokomotive.
Tomović je od nedavno je i deo stručnog štaba reprezentacije Srbije.
