Najbolji košarkaš na planeti, srpski centar Nikola Jokić, doživeo je povredu levog kolena na utakmici protiv Majamija.

U poslednjim sekundama prvog poluvremena košarkaš Denvera Spenser Džons slučajno je nagazio Jokića. Somborac je čvrsto stajao u stavu, pa je došlo do hiperekstenzije kolena.

Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Odmah je pao na parket i uhvatio se za koleno. Previjao se od bolova, videlo se po njegovoj reakciji da se radi o ozbiljnijoj povredi.

Uspeo je da ustane uz pomoć saigrača i sam izađe sa terena, ali šepajući. Bilo je evidentno da je u velikim bolovima.

Otišao je nekako do svlačionice i više se nije vraćao. Tokom drugog poluvremena nije ga bilo ni na klupi, što je ozbiljno zabrinulo navijače Denvera, koji sa strepnjom sada čekaju informacije o stepenu povrede najboljeg na planeti.

Ovo je novi ozbiljan udarac za Nagetse, koji od starta sezone imaju velikih problema sa povredama. Nikola je četvrti starter na koga trener Dejvid Adelman trenutno ne može da računa. Podsetimo, već neko vreme van stroja su Kristijan Braun, Eron Gordon i Kem Džonson.

