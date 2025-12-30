Slušaj vest

Košarkaši Majamija ubedljivo su na svom terenu savladali Denver Nagetse prethodne noći 147:123.

Nažalost, meč je ostao u senci ozbiljne povrede Nikole Jokića.

Najbolji košarkaš na planeti doživeo je povredu levog kolena, pošto mu je u poslednjim sekundama prvog poluvremena saigrač Spenser Džons nehotice stao na nogu.

Nikola je pao na parket i previjao se od bolova, videlo se po njegovoj reakciji da se radi o ozbiljnijoj povredi. Odšepao je u svlačionicu sa bolnom grimasom i više se nije vraćao.

Bez njega, Denver nije imao šta da traži na ovom meču.

Nikola je pre povrede bio ubedljivo najbolji na parketu, zabeležio je 21 poen, pet skokova i osam asistencija za svega 19 minuta igre. Hitao je kao 181. tripl-dablu, a onda je usledio šok.

Nakon povrede Jokića, jasno se videlo da Nagetsima nije do košarke. Majami je iskoristio situaciju, stekao ogromnu prednost i rutinski odradio posao do kraja.

Jedan od najzaslužnijih za trijumf domaćina bio je mladi srpski košarkaš Nikola Jović, koji je prikazao jednu od najboljih partija od starta sezone. Jović je meč završio sa 22 poena (5/8 šut za tri), četiri skoka i pet asistencija.

Efikasniji od Srbina bio je samo Norman Pauel sa 25 postignutih poena.

